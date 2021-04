Steker Malek F. vernietigde ook de levens van echtgenotes en moeders: ‘In ons gezin zie je verdriet, pijn en wanhoop’

Loods voor vaccineren is er, nu de patiënten nog: ‘Dat wordt een hele spannende’

13 april Huisartsen komen om in het extra werk door de steeds wisselende adviezen over het gebruik van het AstraZeneca vaccin. Elf huisartsen onder één dak in de Haagse wijk Bouwlust hebben hoe dan ook een loods geregeld voor het prikken van hun patiënten. Mochten die komen.