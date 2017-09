Stel deelt alles, behalve hun kunst

De kunstenaars Shio Kusaka en Jonas Wood zijn privé een stel. Ze delen een huishouden, hebben kinderen, een atelier: ze delen alles. Maar hun kunst, die is apart. Ze zijn nadrukkelijk géén kunstenaarsduo. Al schildert hij wel haar potten en komt zij door hem ook weer op ideeën.

Wat die wisselwerking oplevert en hoe wonderschoon hun creaties elkaar versterken is te zien op de gezamenlijke tentoonstelling in het Wassenaarse Museum Voorlinden, die morgen opent voor het publiek. Het is de tweede tentoonstelling samen. ,,Eén keer hebben we samen ons werk getoond. In Hongkong’’, aldus Wood, die met zijn vrouw vanuit Los Angeles is overgevlogen voor de opening.

Wegens tijdgebrek hebben ze het museum nog niet eerder kunnen zien. Ze hadden twijfels, want was het niet veel te groot? Zes zalen waren er ingeruimd. Maar het resultaat is prachtig, vindt Wood nu. Wood is eind dertig, Kusaka begin veertig. ,,Vrij jong voor kunstenaars’’, zegt museumdirecteur Suzanne Swarts. Toch kreeg het museum de zalen makkelijk gevuld. ,,Ze hebben een behoorlijk oeuvre opgebouwd.’’

Basketballer

In Amerika zijn de twee grote namen. In Europa nog niet. Voorlinden loopt hier voor de troepen uit. Samen leiden de kunstenaars het groepje journalisten dat naar de voorbezichtiging is gekomen door de zalen. Een grote man, type basketballer, die het liefste plantjes schildert, en een kleine, frêle Japanse, die vazen draait, die bijna groter zijn dan zijzelf.