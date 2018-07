Stel dient bijna 500 klachten in over pizzalucht

Bijna vijfhonderd klachten diende het stel in bij de omgevingsdienst Haaglanden sinds 2015. Maar die heeft niets of nauwelijks iets aan etensluchtjes in hun bovenwoning kunnen constateren. ,,Prullenwerk'', vindt Ted Godschalk. ,,Zelfs in de slaapkamer ruikt het naar pizza’s.''



Maar de omgevingsdienst stelt dat alles uit de kast is getrokken om de klachten te onderzoeken. Controleurs zijn vijftien tot twintig keer in de woning geweest. Er is ook een rookproef gedaan met zware citroenlucht. Die is in het plafond van de pizzeria gespoten terwijl een beambte van de omgevingsdienst op de knieën de woonruimte daarboven heeft besnuffeld. Geen citroenlucht te ruiken, bevestigde de omgevingsdienst voor de Raad van State.