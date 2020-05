‘Stel renovatie Binnenhof uit en verhoog OZB om Haagse economie te redden’

Deze en andere voorstellen staan in een advies van de Economic Board The Hague aan het Haagse gemeentebestuur, dat tot stand is gekomen na overleg met ondernemers- en werkgeversorganisaties. Volgens de leden van dit adviesorgaan is het van groot belang dat de hele stad een bijdrage levert aan het herstel van de economie. Dat is hard nodig omdat er een economische recessie voor de deur staat. In de sectoren horeca en cultuur en sport en recreatie zullen in Den Haag de grootste klappen vallen, is de verwachting. Maar ook andere sectoren zullen worden geraakt.