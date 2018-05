'Stel verdacht van roofmoord Ans van der Meer pleegde nog een overval'

Ans van der Meer werd eind juni vorig jaar dood gevonden nadat ze niet bij een afspraak was komen opdagen. Ze lag bedolven onder een stapel kleding in haar slaapkamer tussen het bed en de verwarming. Ze was vastgebonden en was voor haar dood ernstig mishandeld. Er bleken sieraden verdwenen en er bleek met haar pas te zijn gepind.



Het stel liep uiteindelijk tegen de lamp door een folietje op een brommerhelm dat te zien was op de beelden van de pinautomaat waar was gepind. Dat leidde naar de zaak in de Haagse wijk Ypenburg waar de helm was gekocht en vervolgens naar camerabeelden die naar de twee te leidden.