Stel vindt karkas van achtergelaten hond in bosjes van Rijswijks park: ‘Een levende zee van maden’

‘De lucht was echt vreselijk.’ De Haagse Jaimie vond maandagmiddag per toeval het lichaam van een hond, vermoedelijk een pitbull of stafford, tussen de bosjes in het Wilhelminapark in Rijswijk. Het beestje, dat met een lijn vastgebonden zat aan een boom, was volgens haar al zo’n week of twee aan het ontbinden.

Ze was met haar vriend in het park om terrariummateriaal te zoeken. ,,En toen zag ik ineens daar die hond liggen.’’ Het dier lag tussen wat bosjes en struiken en was volgens Jaimie niet te zien vanaf het voetpad. ,,Het was echt toeval dat wij het zagen liggen.’’

Toen ze dichterbij kwamen, troffen ze een ‘erg confronterend beeld’ aan. ,,Heel veel ongedierte, maden, vliegen. En niet overdreven, het waren er een stuk of miljoen, het was een levende zee van maden.’’ Het karkas was ook al opgeblazen en het riempje stond strak. ,,Dat komt natuurlijk ook door de warmte van de laatste dagen.’’ De Haagse alarmeerde direct de Dierenambulance, die het lichaam heeft meegenomen en in de koeling heeft gelegd. ,,Het dier heeft een chip. De dierenpolitie is er mee bezig’’, laat een woordvoerder van de Dierenambulance weten. ,,We hopen dat de eigenaar wordt achterhaald.’’

Afschuw

Na haar lugubere vondst, plaatste Jaimie foto's van de hond op haar Facebookpagina. Daar wordt met afschuw op gereageerd. ‘Walgelijke mensen', schrijft iemand. Een ander: ‘Geloof me , die persoon moet zich hier nog voor verantwoorden.’

Ze vindt het vooral zielig hoe het dier aan zijn einde is gekomen. ,,Het was echt niet fijn om te zien. Dit is niet normaal. Ik wil ook op de hoogte blijven van het onderzoek, want dit is niet niets.’’