Stelende gasten blijken groot probleem in horeca

,,Van peper en zoutstelletjes tot aan kussens en bestek; gasten nemen werkelijk van alles mee. Ik zou er een boek over kunnen schrijven'', zegt Olaf Taling van The Coast in Monster. ,,Ook al zijn het allemaal kleine dingen, de hoeveelheid spullen die wordt gestolen maakt het een groot probleem. Per jaar kost me dat duizenden euro's.''



Of de 'graaiende bezoekers' door hebben dat ze een strafbaar feit plegen weet Taling niet. ,,Ik ga ervan uit dat ze dit in een winkel niet doen. Het lijkt wel alsof in de horeca andere regels gelden. Hier worden dingen 'toegeëigend' in plaats van gestolen. Alsof wij een soort vrijplaats zijn voor kleptomanen, Hier kan en mag álles, het vrije leven!'', zegt Taling cynisch.



Maar de werkelijkheid is anders. ,,Ook wij hebben regels. Als je een biertje bestelt, is het niet vanzelfsprekend dat je het glas mag meenemen. Het zijn én blijven mijn spullen. Daar moet je van afblijven.''