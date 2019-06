Stelende thuishulp betrapt door ‘lokoma’

Een stelende thuishulp is opgepakt nadat de politie een ‘lok­oma’ had ingezet. Het gebeurde vorig jaar in een bungalow op attractiepark Duinrell in Wassenaar. De thuishulp stond gisteren terecht.

De verdachte, Hajiba K. uit Delft, stond gisteren ook terecht voor zeven andere diefstallen, maar ontkent die allemaal. Het Openbaar Ministerie eist anderhalf jaar cel, waarvan een half jaar voorwaardelijk, voor het ‘schaamteloos bestelen van hulpbehoevende bejaarden’.

De politie begon het onderzoek tegen de 27-jarige gediplomeerde medewerkster in de thuiszorg nadat er meldingen waren gedaan van diefstallen. Verdachte Hajiba K. was eerder al ontslagen bij een zorginstelling op verdenking van diefstal, ze ging daarna voor een ander bedrijf aan de slag en zou toen weer in de fout zijn gegaan. Het OM besloot daarom in juni 2018 om een val op te zetten.

In een woning werden camera’s geïnstalleerd en een agent ging als bejaarde ‘lokoma’ in bed liggen. Op de tafel lag een gevulde portemonnee. ,,De biljetten staken er niet uit, want dat zou uitlokking zijn”, zei de officier van justitie gistermiddag in de rechtbank in Den Haag.

Toedienen van oogdruppels

Thuishulp Hajiba K. kwam langs om oogdruppels toe te dienen. Ze liep al snel in de val. ,,Binnen vier minuten haalde ze 20 euro uit de portemonnee”, aldus de officier van justitie. Hier kon de verdachte dan ook niet om heen, maar met de andere zeven diefstallen had ze niets te maken. ,,Ik ben ’t niet geweest.”

De slachtoffers zijn ouderen tot wel 92 jaar uit Den Haag, Gouda en Reeuwijk die na een bezoek van de thuiszorg plotseling geld misten of sieraden zoals ringen en armbanden. Volgens het OM ging het in alle gevallen om een nieuwe hulp die zich vreemd gedroeg, zonder reden in het huis rondzocht en rommelde in lades. Hajiba K. heeft daarnaast in november vorig jaar ook een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vervalst, om als thuishulp te kunnen blijven werken. Dat heeft ze toegegeven.

De officier van justitie eiste niet alleen een celstraf, ook zou de verdachte in de proeftijd van drie jaar niet mogen werken als thuishulp. Haar advocate stelde dat er geen bewijs was voor de zeven diefstallen. Het kunnen ook andere verzorgsters zijn geweest. ,,Bij twijfel hoort vrijspraak te volgen”, meende de advocate.