Stelling: Verslaafden en psychiatrisch patiënten horen niet thuis tussen andere huurders

De verslaafde vrouw is een half jaar geleden door de wooncorporatie in een van de portiekwoningen gehuisvest. Sindsdien hangen er volgens de buurt ‘ongure types’ rond in de straat. , ,Er woont hier ook een gezin met kleine kinderen. Die zijn heel bang’’, vertelt een van de bewoners. Iedereen in de buurt vraagt zich volgens haar af waarom zo iemand tussen ouderen wordt geplaatst.

Het Leger des Heils, dat de vrouw begeleidt, zegt te begrijpen dat de situatie bij de buurtbewoners tot een groot gevoel van onveiligheid heeft geleid. Volgens de woordvoerder zijn er nu in Den Haag meer dan honderd volwassenen gehuisvest in woningen die zorg en begeleiding ontvangen van het Leger des Heils.



,,In de basis zijn we ervan overtuigd dat ieder mens het recht heeft op een dak boven het hoofd en een plek in de samenleving.’’ Verschillende onderzoeken laten volgens haar ook zien dat het overlastpercentage klein is. Slechts acht van de plaatsingen leidt tot overlastmeldingen, waarvan 1,7 procent tot ernstige overlast. ,,In deze situaties wordt ook gekeken of een andere vorm van wonen toch beter past.’’