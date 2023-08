Stem nu op de Haagse Beachhunk of Beachbabe van 2023

Deuren vaak dicht en geen artsen bij overgeno­men huisarts­prak­tij­ken: ‘Krankzin­ni­ge situatie’

Gesloten deuren en geen artsen. Sinds meerdere huisartsenpraktijken zijn overgenomen door commercieel bedrijf Co-Med klagen veel patiënten dat het alleen maar slechter is geworden. Het bedrijf is dan ook gestopt met het overnemen van andere praktijken want het moet eerst alle zaakjes op orde hebben. ,,Het is een krankzinnige situatie.’’