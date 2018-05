Stem van Sunee (11) maakt tramrit een maand lang veel gezelliger

Het viel de HTM op dat vrijwel iedereen tegenwoordig in het openbaar vervoer gebogen zit over een tablet of smartphone. Dat moest ook anders kunnen, volgens de vervoerder. Daarom werd de hulp van leerlingen uit groep acht van de Max Velthuijsschool in Den Haag ingeschakeld. Zij kwamen met verschillende ideeën om de directe sociale interactie tussen reizigers te stimuleren.



Koffie en thee schenken in de tram, gezellige tekstjes weergeven en een muziekje draaien onderweg: het is een greep uit de verschillende ideeën waar de leerlingen mee kwamen. De HTM koos uiteindelijk het plan om de stem van de 11-jarige Sunee te laten horen onderweg. Zij roept een maand lang in tram 11 de haltes om. ,,Leuk, maar toch ook een beetje raar'', volgens het meisje zelf, die nog een beetje aan het idee moet wennen.



Het idee werd uitgekozen door de klasgenoten van Sunee, die vervolgens een professionele studio in dook om de haltes in te spreken. Het initiatief moet de sfeer in de tram volgens de HTM vriendelijker en leuker maken en daarmee gesprekken stimuleren.