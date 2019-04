Stem: wat wordt de nieuwe naam voor het stationsgebied? Haagse Buidel, Kapsones Kwartier of Tjoek Tjoek Zone?

Vandaar dat de twee de hulp hebben ingeroepen van hun stadgenoten. En met succes: Hagenaars droegen de afgelopen weken maar liefst 76 alternatieve namen aan voor het CID. Daaruit kozen Balster en Bral vanmorgen onder het genot van een kop koffie bij de Posthoorn de drie potentiële winnaars.



Via een poll op deze website (en op die van de PvdA Den Haag) kunt u vanaf nu meebepalen welke van de drie namen het meest geschikt is voor het gebied rond station Den Haag Centraal, station Hollands Spoor en station Laan van NOI. Wordt het Haagse Buidel, Kapsones Kwartier of Tjoek Tjoek Zone? De datum van de uitslag zal nog bekend worden gemaakt.



Martijn Balster is blij met de inzendingen. ,,Central Innovation District is natuurlijk een afschuwelijke term. Maar we hebben ook diepere bedoeling met deze prijsvraag dan alleen het vinden van een leuke naam. Wij willen dat het stationsgebied een plek voor iedereen wordt. Een gebied voor alle Hagenaars.’’



Elke ochtend het nieuws uit Den Haag in je mailbox? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!