Stembus Top 2000 stopt ook in Scheveningen

Bultrug terug bij Kijkduin

13:05 Walvisspotters dachten even dat de geliefde bultrug Jojo alweer zijn tocht had voortgezet richting de Nieuwe Waterweg, maar niets blijkt minder waar. Het dier is vanochtend weer gespot in Kijkduin. Op het moment zwemt de bultrug in de buurt van het uitkijkpunt naast Hotel NH Atlantic, melden volgers op facebookpagina Bultrug Scheveningen.