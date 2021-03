Stemmen: even zeggen wat je wil. En daarna weer vier jaar doen wat je gezegd wordt

Edoch, zoals in iedere ellendige situatie blijft mijn motto ‘winst halen uit je verlies’. De winst is ditmaal dat ik drie dagen achter elkaar naar het stemlokaal mag. Drie dagen! Mijn agenda is van 15 tot 17 maart geheel leeg gegumd. Welk een heerlijk vooruitzicht. De voorpret is groot in huize Bral. Zoals anderen zich verkneukelen bij hun toekomstige vakantie is de gedachte aan de Stemdriedaagse voor mij een bron van gelukzaligheid.