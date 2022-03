Stemmen op de plek waar je vroeger danste: dit zijn bijzondere stembureaus in Den Haag

VerkiezingenJe stem uitbrengen voor de gemeenteraadsverkiezingen hoeft niet alleen maar te gaan om het inkleuren van een hokje. Verspreid over Den Haag zijn er ook altijd bijzondere en unieke locaties waar op de verkiezingsdag een stembureau is te vinden. Zoals Madurodam en Amare. Maar ook het Kunstmuseum en de voormalige discotheek De Tempel.

Tussen de schoolklassen en de normale bezoekers zie je in het museum hier en daar mensen lopen met een stembiljet in de hand. Door die lange, bekende gang van het Kunstmuseum, langs de balie en dan naar links door de hal. Helaas, het stembureau staat niet tussen de schilderijen in. Wel hangt een van de strandbeesten van Theo Janssen erboven. Geeft je toch het idee dat je niet zomaar ergens bent.



Deze verkiezingsdag zijn er een aantal bijzondere plekken bij gekomen. Amare natuurlijk, dat vorig jaar openging. De Tempel aan de Prins Hendrikstraat, wat onder de wat oudere Hagenaar ook wel bekend is als voormalige discotheek. Maar ook het Kunstmuseum en de Raad voor de Rechtspraak.

Quote We moeten mensen erop wijzen dat je eenmaal binnen gewoon kan doorlopen voorzitter, stembureau

Bij het Kunstmuseum loopt het deze verkiezingsochtend nog geen storm. ,,We hadden wel wat mensen die samen met hun kind kwamen vanochtend, voordat ze hen naar school brachten”, vertelt de voorzitter. ,,Het is volgens mij ook niet heel bekend dat het stembiljet vandaag ook een toegangsbewijs is.” Gratis het museum in dus. ,,Ja, we moeten mensen erop wijzen dat je eenmaal binnen gewoon kan doorlopen.”

Beyerinck Herman (77) wist het wel. Hij maakt gretig gebruik van de mogelijkheid. De man schonk zelf ooit een schilderij en verpandde, zoals hij het zelf zo mooi zegt, zijn hart aan het Kunstmuseum. Hij glimlacht. ,,Ik ben vandaag ook speciaal hierheen gekomen. Het is een interessant gebouw.” Hij kijkt om zich heen. Dan even naar achter, naar het strandbeest. ,,En ze maken geen gebruik van kunstlicht.” Hij vervolgt, verzuchtend: ,,En die hal, dat tegelwerk. De sfeer die hier hangt is zo niet te benoemen.”

Hoe anders is dat voor de mensen die vandaag stemmen bij De Tempel. Het is voor het eerst dat dat daar kan. In de jaren negentig was het dé plek om te dansen en te drinken. Tot het de deuren sloot. Stembureaulid Mignonne Lenoir (31) droomde er als vijftienjarige al van om daar ook eindelijk naar toe te mogen. Maar voor dat kon, voor haar zestiende verjaardag, ging het dicht.

Trouwreportage

Tegenwoordig werkt ze er. Als archeoloog bij de afdeling Archeologie van de gemeente Den Haag. En deze woensdag zit ze er als stembureaulid. ,,Ik hoor wel van veel mensen dat ze speciaal hierheen komen omdat ze vroeger hier uitgingen”, zegt ze. Voorzitter Christiaan Rieffe (52) vult aan: ,,Niet zo lang geleden kwam hier nog een stel die elkaar hier had ontmoet. Nu kwamen ze voor een trouwreportage.”

Stemmen op een bijzondere plek dus. De leden van het stembureau in het pand van Raad voor de Rechtspraak kozen zelfs voor die locatie omdat die zo uniek is. Voor het eerst is het open op een verkiezingsdag, normaliter alleen op Open Monumentendagen. ,,Dit stembureau vervangt die van op het Binnenhof”, vertelt voorzitter Luuk. Daar zat hij toevallig vorig jaar.

,,Ik kijk wel naar de locaties, ja.” Knikkend naar het uitzicht. ,,Maar hier kijk je uit op het Binnenhof. En het is er dichtbij.” Vrij veel mensen die hier stemmen, hebben bewust deze locatie uitgezocht, vertelt stembureaulid Richard. ,,Het is een interessante plek.” De gigantische hal met hoog plafond en zuilen aan beide kanten geven inderdaad genoeg om naar te kijken. ,,Vorig jaar zat ik in een tochtgat. Maar dit is heel goed te doen.”

