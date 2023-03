Stemmen tellen in volle gang, BBB Zuid-Holland viert alvast feest in provinciehuis Den Haag

LiveblogDe stembureaus zijn gesloten en de stemmen in Zuid-Holland worden volop geteld. Het is wachten op de eerste uitslagen, maar op het provinciehuis in Den Haag is het al groot feest. BBB Zuid-Holland viert daar alvast de eerste exitpolls in de andere provincies. Volg alle ontwikkelingen van de verkiezingen in Den Haag en omliggende gemeenten in ons liveblog hieronder.