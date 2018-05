Stemwijzer met Haagse hulp ingezet bij verkiezingen Colombia

De eerste ronde van de Colombiaanse presidentsverkiezingen is morgen. Om burgers te helpen stemmen na een lange, roerige periode, is met Haagse hulp de Colombiaanse StemWijzer Candidater ontwikkeld.

De Colombiaanse variant van de StemWijzer helpt de burger te beslissen op welke kandidaat hij of zij kan stemmen. In deze roerige tijd in Colombia is die hulp meer dan welkom. Als vredesstad en democratisch voorbeeld, motiveert ook Den Haag de Colombianen om te stemmen. Het Haagse ProDemos en NIMD (The Netherlands Institute for Multiparty Democracy) zijn twee van de vele eigenaren van Candidater.

Jochum de Graaf is projectleider van de StemWijzer en is verheugd dat deze eindelijk voet aan wal zet in Colombia. ,,Het is een nieuw hoofdstuk voor de Colombianen", aldus de Graaf. Voor de eerste keer sinds het vredesakkoord met de FARC mogen ze weer stemmen. De Graaf: ,,Het is belangrijk dat ze beseffen dat hun stem telt. De Candidater is er om te stimuleren en te helpen."Een Colombiaanse journalist die bij Vice had gewerkt, zag de StemWijzer in Duitsland en was verrast door het enorme succes ervan. De Graaf: ,,In samenwerking met nieuwsplatform Vice en jongerenorganisatie Pacifista! hebben we vervolgens een Colombiaanse StemWijzer gemaakt."

Toegankelijk

Wereldwijd zijn er al tientallen landen die hun burgers voorzien van een StemWijzer, maar Colombia liep op dit gebied nog achter. ,,In sommige arme gebieden hebben mensen niet veel, laat staan een auto of een tv, maar ze hebben wel bijna overal telefoons. De StemWijzer is dus altijd toegankelijk. Soms hebben ze niet de mogelijkheid om iets te downloaden of veel updates te doen, daarom hebben we gekozen er geen app van te maken."

Bij de afgelopen Colombiaanse parlementsverkiezingen nam minder dan vijftig procent van de 36 miljoen kiesgerechtigden de moeite om hun stem uit te brengen. De Candidater heeft nu rond de 300.000 gebruikers, maar het zal waarschijnlijk oplopen tot 500.000.

Kanshebber