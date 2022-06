Step en voetbal gevonden in Wassenaarse sloot, politie waarschuwt: ‘Willen zeker weten dat er niemand ligt’

Commentaar We hebben die peuters heel hard nodig

Axel Veldhuijzen, chef van AD Haagsche Courant, schrijft wekelijks een commentaar over het nieuws. Deze keer: 'Nog even en we wonen hier in het buitenland’, schreef Geert Wilders in een reactie op een artikel in deze krant over de taalachterstand van Haagse peuters. De helft van hen spreekt nauwelijks Nederlands.

10:00