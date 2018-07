Sterchef opent nieuwe zaak aan Kneuterdijk en zo ziet die eruit

In het pand zat eerst 300 jaar lang boekhandel De Vijf Vocalen en de laatste jaren de Mees Pierson Bank. Van der Kleijn heeft ook onder andere het met een Michelin-ster bekroonde restaurant Calla's. Grootste blikvanger in de nieuwe zaak is de bar die in het midden van de ruimte staat, met erboven zes Spaanse hammen die hangen te rijpen.



