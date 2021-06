Sterke brandlucht in Bronovo, brandweerlieden zoeken naar oorzaak

Het nieuwe bevallen in de steigers: kamer met bad voor de geboorte en een suite voor het hele gezin

18 april Kamers met een bad om in te bevallen en kamers waar het hele gezin bij elkaar kan zijn. Wat je zelf wil bij de bevalling of zorg voor je zieke kind staat straks centraal in het nieuwe Moeder- en Kind Centrum van HMC. Zelf de regie nemen is de nieuwe trend.