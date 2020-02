Sterke gaslucht in flat, brandweer slaat ruiten in

Milde straf na uitgaansge­weld op kerstavond

22:18 Een gezellig avondje stappen eindigde op kerstavond 2017 in de Nobelstraat in Den Haag in een flinke vechtpartij, waarbij een man bewusteloos raakte. Twee weken geleden eiste de officier van justitie tegen drie mannen een celstraf van twee jaar. De rechtbank komt in haar uitspraak niet verder dan zes maanden cel voor één van de verdachten.