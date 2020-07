Sterke jongens die stokrozen, ineens kom je ze overal tegen!

Westland steekt kwart miljoen euro in fietsver­keer en verbindin­gen met omliggende gemeentes

8:11 De gemeente Westland wil 2,5 miljoen euro steken in twee grote verkeersknelpunten in Wateringen en Maasdijk. Daarnaast gaat er een kwart miljoen naar de fietsinfrastructuur en fietsbruggen over de A4.