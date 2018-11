Sterke vrouw Aletta Jacobs op sokkel bij Hofvijver

Het standbeeld van Aletta Jacobs is een goed begin van nog meer te plaatsen standbeelden van vrouwen in Den Haag, zegt Jeltje van Nieuwenhoven. Het voormalig raadslid in Den Haag is één van de voortrekkers van het van de PvdA afkomstige initiatief ‘Die vrouw verdient een standbeeld’. Het vanmiddag door burgemeester Pauline Krikke aangekondigde beeld voor Aletta Jacobs is daar het uitvloeisel van. Maar als het aan Van Nieuwenhoven ligt, is dat eerbetoon pas het begin van toekomstige initiatieven om bij standbeelden en op andere terreinen meer rekening te houden met de diversiteit in de stad. Na de aankondiging van het initiatief kwamen vorig jaar meer dan 500 ideeën van Hagenaars binnen met namen van 90 vrouwen. Onder hen waren de zangeressen Anouk en Mariska Veres, politica Neelie Kroes en Victorine Hefting, oud-directeur van het Gemeentemuseum. Ook Aletta Jacobs wiens leven in het teken stond van rechten voor vrouwen, is genoemd.

Hofvijver

Burgemeester Krikke is, net als de rest van het college, enthousiast over de actie. Wat Krikke betreft moet Aletta Jacobs al eind volgend jaar rond de Hofvijver kunnen staan. In 2019 is het honderd jaar geleden dat vrouwen stemrecht kregen. Naar de exacte locatie bij de Hofvijver wordt nu onderzoek gedaan. Ook is een commissie benoemd die samen met Stroom, het centrum voor beeldende kunst en architectuur, de oprichting van het standbeeld gaat begeleiden. Naast burgemeester Krikke zelf, is ook initiatiefneemster Van Nieuwenhoven benoemd om toe te treden tot de commissie. Ook Jan Teeuwisse, directeur van het Museum Beelden aan Zee en Mineke Bosch, hoogleraar en schrijver van een biografie over Jacobs, zullen deel uitmaken van die commissie. Stroom en de commissie zullen zonder van het ontwerp een openbare competitie te maken de beoogde makers van het beeld benaderen. Daarvoor is een budget van 150.000 euro uit verschillende gemeentelijke potjes waaronder dat voor emancipatie en onderwijs beschikbaar.

Persoonlijke wens

Met het beeld gaat ook een persoonlijke wens van burgemeester Krikke in vervulling, zegt ze. ,,Als zij en andere vrouwen in die tijd, tegen de tijdgeest in, de barricaden niet waren opgegaan, had ik nu geen burgemeester van Den Haag kunnen zijn. Zij is voor mij echt een inspirerend voorbeeld.’’



Er staan volgens burgemeester Krikke ‘gelukkig’ wel beelden van vrouwen, vrouwfiguren en moeder-kind beeltenissen in de stad, waaronder Eline Vere en De Vissersvrouw. Maar ze deelt de ambitie van de initiatiefnemers dat meer diversiteit recht doet aan de positie van vrouwen in de stad.



Een plek voor Aletta Jacobs rond de Hofvijver wordt nog wel even zoeken. Daar staan ook al Haags Jantje, Johan van Oldenbarnevelt, Koning Willem II en op de aangrenzende Plaats Johan de Witt.



