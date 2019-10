Sterkst mogelijke team van ADO is nog altijd niet gevonden

Sponsoren intocht trekken zich terug na dreigbrief Kick Out Zwarte Piet

12:02 Zwarte Piet is er in 2020 niet meer bij in Den Haag. Maar komende intocht nog wel en daarom bereiden leden van Kick Out Zwarte Piet een actie voor. Sponsors van de intocht kiezen eieren voor hun geld en trekken zich terug. Nog altijd verscheurt het kinderfeest partijen in de stad.