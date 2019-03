Sterren stralen in Congresgebouw

De opening van het Nederlands Congresgebouw was ook nieuws in de Verenigde Staten. The New York Times schreef over 'the largest convention facility in Western Europe' die 22 miljoen dollar had gekost en een capaciteit had voor 9000 bezoekers.



In het voorwoord van een speciale bijlage in de Haagsche Courant sprak burgemeester Marijnen over een groot moment voor een groot gebouw, dat veel zal betekenen voor de cultuur en economie in Den Haag. De opening was volgens de verslaggever een 'stijlvol festijn'. Op de voorpagina van de krant stond een foto van een sjiek koud buffet. Paul van Vliet zong Tout la Haye est la. Hij zal 16 maart weer optreden op het festival Tijd. Op de openingsavond genoot het publiek van Wim Sonneveld, het Residentie Orkest, het Nederlands Dans Theater en Max Tailleur vertelde moppen in een kleiner zaaltje.