Sterrenchef krijgt met nieuw restaurant Tapisco Michelin-onderscheiding

Het gaat om de zogenaamde Bib Gourmand, een onderscheiding die restaurants krijgen voor de beste prijs-kwaliteitsverhouding. Het gaat om een driegangenmenu van maximaal 37,50 euro.



De sterrenchef van het gloednieuwe restaurant aan de Kneuterdijk laat weten erkentelijk te zijn nadat het nieuws vandaag bekend werd gemaakt. ,,We zijn trots dat we na een razende start deze erkenning hebben ontvangen van de Michelingids!” Het is voor Van der Kleijn niet de eerste Bib. Ook zijn restaurant Oogst aan de Denneweg is eigenaar van de onderscheiding.



Bib is een afkorting van Bibendum, de naam van het bekende bandenmannetje van Michelin. Andere restaurants in de regio die dit jaar weer een Bib hebben gekregen, zijn Le Vieux Jean in Delft, Basaal in Den Haag, Bij Erik in Leidschendam, Calva in Nootdorp en De Knip in Voorschoten.



