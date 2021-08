Sterrenchef Savelberg komt weer koken in Voorburg

Savelberg is zeker geen onbekende in de regio. Op dit moment runt de chef een sterrenrestaurant in Bangkok, maar ooit begon hij zijn carrière in Den Haag. Ook stond hij al eerder in de keuken van hotel-restaurant Central Park, toen het restaurant nog zijn naam droeg. De nieuwe eigenaren hebben die keuken inmiddels helemaal vernieuwd en Savelberg uitgenodigd om terug te komen.