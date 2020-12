Sterrenrestaurant Bolenius tijdelijk naar Den Haag

UPDATE Vijfhon­derd kippen in Maasland geruimd om vogelgriep: ‘Lastig terug te verdienen met een paar cent per ei’

7 december Alle vijfhonderd kippen van pluimveehouderij Boerenmart aan de Duifpolder in Maasland zijn vanwege vogelgriep geruimd. ,,Mijn bedrijf is kapot, geruïneerd”, laat de eigenaar in een korte reactie weten. Hij is erg aangeslagen en heeft het druk met het informeren van zijn afnemers.