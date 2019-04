Sterrenwachter Rob ging op zoek naar het donkerste plekje dat nog te vinden was

Waar?

,,Aan de Nieuwlandsedijk in 's-Gravenzande. Tijdens mijn hardlooprondje zag ik het laatste huis van het dorp. Toen bedacht ik me: als dat ooit te koop komt dan wordt het van ons. Later kwam het bordje in de tuin. De volgende dag hebben we het gekocht.‘’



Spijkers met koppen.

,,Zo is dat. Pal naast het duin. De konijnen spelen onder het raam en er zijn geen kassen. Toen ik 45 jaar geleden in het Westland kwam, had je die niet, nu is het hel en verdoemenis. Pure lichtvervuiling. Net als al die straatlantaarns die 's nachts branden, verloren energie.‘’



Ho ho, we hebben niet allemaal een sterrenwacht.

,,Dat snap ik, maar 's nachts alles verlichten? Voor sterren kijken geldt: hoe donkerder hoe beter. In mijn straat werd ledverlichting aangebracht. Ik dacht dat Feyenoord kwam spelen. Toen ben ik in de pen geklommen. Nu hebben we andere lampen en geen streep licht op ons perceel.''