Steun voor Haagse ondernemers die Chinese markt willen veroveren

Haagse ondernemers met ambities op de Chinese markt krijgen een steuntje in de rug van de gemeente Den Haag en The Hague Business Agency (THBA). Er komt een proef waarin drie mkb'ers begeleid worden in het succesvol zakendoen met China.

China heeft, na de VS, de grootste economie ter wereld. Zaken doen in het land is een kans voor Haagse ondernemers, stelt Marijn Leijten, die over internationale handel gaat bij de gemeente Den Haag. ,,Maar het vergt wel een goede voorbereiding, kennis van cultuur, overheid en netwerk. Wij willen gedreven mkb-ondernemers ondersteunen die kans te pakken en succesvol te worden op de Chinese markt."

De gemeente Den Haag onderhoudt al jarenlang goede relaties met Chinese ondernemers in Nederland en China. Nu heeft ze samen met THBA een proef ontwikkeld waarbij drie ondernemers uit Den Haag intensief worden begeleid bij het betreden van de Chinese afzetmarkt. Onderdeel van de begeleiding is een bezoek aan de China International Import Expo in Sjanghai. De ervaringen van de ondernemers worden gedeeld met andere Haagse bedrijven.

Selectie

Ondernemers uit Den Haag, Voorburg en Rijswijk die nog dit jaar succesvolle stappen willen zetten richting China óf hun activiteiten richting China verder willen uitbreiden, kunnen zich tot 1 augustus aanmelden via de website van de gemeente. Op basis van ingevulde vragenlijsten maakt een team van experts een eerste selectie. Er wordt beoordeeld op ervaring, ambities en potentie van het bedrijf. Op 23 juli om 11.00 uur is er een informatiebijeenkomst in het Haagse stadhuis.