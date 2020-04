‘Steun woninginbrekers in deze shittijd’

Het gaat hier om een 1 aprilgrap van het Haagse bureau. In hun oproep valt te lezen: ‘Het is een vervelende tijd die we met zijn allen doormaken. Eén van de beroepsgroepen die wij vandaag even een hart onder de riem willen steken zijn de woninginbrekers. Zij hebben het extra lastig in deze tijd. Veel mensen zijn thuis en dat is natuurlijk niet ideaal als je ongestoord wilt inbreken. Nu hebben wij een ludieke actie bedacht om ons medeleven te tonen aan deze beroepsgroep. Plaats een wc-rol in uw raamkozijn om te laten zien dat u ook de woninginbrekers steunt in deze shittijd.’