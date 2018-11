Steuntje in de rug voor drie kunstenaars

De prijzen zijn vernoemd naar Frederik Piket, een in 2011 overleden jurist en politicus. Worden uit zijn nalatenschap de bijbehorende geldprijzen van 8000 euro uitgekeerd?



,,Ja. En om het nog mooier te maken: na overleg met de belastingdienst is bepaald dat die bedragen belastingvrij mogen worden uitgekeerd. De winnaars raken dus niet meteen de helft weer kwijt. De nalatenschap is dermate groot, dat we nog een flink aantal jaren door kunnen. Er blijft zelfs geld genoeg over om extra projecten daar vanuit op te starten.‘’



De onderscheidingen gaan specifiek naar kunstenaars die zich onderscheiden met toneel, dans en beeldende kunst. Was dat een wens van Piket?



,,Een zeer specifieke wens zelfs. Dat zijn de terreinen waar hij persoonlijk het meest warm voor liep. Piket kocht zelf altijd bewust kunst van jonge kunstenaars. Want juist jonge kunstenaars hebben baat bij een steuntje in de rug.''