Steven Slats: ‘Mark voelt aan alles dat het niet eerlijk is gegaan’

Morgen wordt Mark Slats verwacht in de haven van Les Sables d’Olonne. Na een barre zeilrace rondom de wereld, waaraan de 41-jarige Wassenaarder 212 dagen geleden in dezelfde Franse badplaats was begonnen. Hij gaat tweede worden. En dat is een prestatie van formaat, in een wedstrijd waarvan de meeste deelnemers de strijd allang hebben opgegeven.



Maar Mark Slats is niet blij. En dat is in dit geval niet alleen omdat zijn sporthart hem ingeeft dat alleen de eerste plaats telt. Hij is één dag voor zijn verwachte aankomst vooral boos en teleurgesteld omdat de Golden Globe Race volgens hem nooit een gevecht van man tegen man mocht worden. ,,Mark voelt aan alles dat het niet eerlijk is gegaan’’, zegt broer Steven kort voordat hij in de auto stapt op weg naar de finish aan de Franse westkust.