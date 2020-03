Stevig, sterk en een beetje een ongelikte beer: Hummer doet zijn naam eer aan

Justitie wil in hoger beroep twee jaar extra cel voor drugscrimi­neel Dennis van den B.

14 maart Het Openbaar Ministerie (OM) heeft in het hoger beroep rond het douaneschandaal in de Rotterdamse haven twee jaar gevangenisstraf meer geëist tegen drugscrimineel Dennis van den B. (49) dan hem door de rechtbank was opgelegd. De Rotterdammer was veroordeeld tot tot tien jaar. De aanklager wil dat daar een jaar bovenop wordt gedaan. Ook is geëist dat Van den B. de hem twee eerder opgelegde voorwaardelijke celstraffen van zes maanden alsnog moet uitzitten.