Stichting fel tegen gemeente: 'Geen illegale moskee in boekhandel'

UpdateDe gemeente Den Haag wil dat de stichting Qanitoen snel stopt met gebedsdiensten in haar pand in de Cilliersstraat in het Transvaalkwartier. De islamitische stichting, bekend van imam Fawaz Jneid, gaf voor de kortgedingrechter voor het eerst toe dat er gebeden wordt. Maar van een moskee is geen sprake. 'Als christenen thuis bidden voor het eten, is het ook niet meteen een kerk.'

Voor de gemeente is het simpel: in de erfpachtakte staat dat het pand alleen mag worden gebruikt als bedrijfsruimte. Maatschappelijke en religieuze activiteiten horen daar niet bij, betoogde advocaat Alain de Jonge vandaag. De stichting provoceert volgens hem door alle regels aan haar laars te lappen.

Volgens de advocaat van stichting Qanitoen is de boekhandel echter helemaal geen moskee. Qanitoen vindt dat er volgens een ruimer bestemmingsplan wel meer activiteiten in het pand mogen plaatsvinden, naast haar boekhandel. ,,Als een christelijk gezin thuis bidt voor het eten, is het ook niet meteen een kerk'', zei de advocaat vandaag. Hij vervolgde: ,,Het is een ruimte waar van alles wordt gedaan: er worden lezingen gegeven, activiteiten georganiseerd en iedereen is welkom om gedachten uit te wisselen. Daar wordt dan ook wel eens gebeden. Maar dat maakt het geen moskee, waar vijf keer per dag wordt gebeden.''

De tegenwerking is in strijd met de vrijheid van godsdienst en van meningsuiting, zei haar advocaat Menno Boorder.

Sommatie

De gemeente sommeerde de stichting Qanitoen meermaals om te stoppen, maar in augustus werd er ondanks het ultimatum van de gemeente toch een gebedsdienst gehouden in de boekhandel in Transvaal. ,,Mijn geduld raakt op'', meldde burgemeester Pauline Krikke toen in een verklaring: ,,Nu de stichting weigert te stoppen rest ons niets anders dan juridische stappen.''

Imam Fawaz Jneid kreeg al eerder in die maand een gebiedsverbod van zes maanden opgelegd, omdat hij ‘een intolerante boodschap preekt in een gebied waar veel radicalisering is', aldus de gemeente. ,,Zo draagt hij bij aan het radicaliseringsproces richting jihadisme.'' Na het gebiedsverbod dat hij kreeg opgelegd, namen andere voorgangers het stokje over in de boekhandel.

Over twee weken wordt er uitspraak gedaan.