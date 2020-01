Stichting Japanse Ereschulden geschokt door overname van Eneco door ‘fout’ Mitsubishi

Interview 79 jaar na overlijden bezoeken Jan en Gerrit voor het eerst het graf van hun broer

12:02 Hij was de broer die nooit meer thuiskwam. Izaäk van Bochoven, matroos, sneuvelde aan het begin van de Tweede Wereldoorlog, 21 jaar oud. Lang was hij amper onderwerp van gesprek in het Haagse gezin. Nu - 75 jaar na het einde van de oorlog - willen de Van Bochovens zijn graf bezoeken in het Engelse Dartmouth. ,,Zie het als een dankjewel."