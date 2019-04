Stichting Leerling Support wil huiswerkbegeleiding voor ieder Haags kind

'Schaduwonderwijs' noemt wethouder Saskia Bruines het: de massale vraag naar dure huiswerkbegeleidinginstituten, waardoor kinderen uit welgestelde gezinnen een streepje voor hebben. Dat brengt ongelijkheid met zich mee, vindt ook de pas opgerichte Stichting Leerling Support. De stichting wil dat goede huiswerkbegeleiding toegankelijk wordt voor ieder Haags kind.



,,We benaderen huiswerkbegeleidingsscholen met de vraag of ze extra leerlingen willen aannemen tegen een betaalbaar tarief'', vertelt mede-oprichter Alexander Koppelle. ,,Dat zal in veel gevallen nog te duur zijn voor veel gezinnen en in dat geval zal de stichting het verschil tussen wat de ouder kan bijdragen en het tarief vergoeden.‘’



De stichting is op zoek naar sponsoren en fondsen. ,,We willen echt goede mensen voor de huiswerkbegeleiding. Te vaak, is het niveau van gratis begeleiding te laag en houd je kansenongelijkheid in stand.''



