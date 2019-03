Stichting Solidair komt dagelijks voedselpakketten te kort

Stichting Solidair is een vrijwilligersorganisatie in Den Haag-Zuidwest, die vijftien jaar geleden is opgericht door Van der Padt. Ondanks de hulp van winkels uit de buurt kan hij de steeds groter wordende vraag niet aan. ,,We hebben toch wel 75 pakketten per dag nodig als we iedereen willen helpen”, zegt hij in ‘Berichten uit de Buurt’, een korte documentaire die onlangs over Stichting Solidair is gemaakt.