Stichting stopt: 'Onmogelijk om Grote Kerk in goede staat te houden'

Stichting Grote Kerk (SGK) stopt ermee. Hun exploitatie van de Grote Kerk in het centrum van Den Haag komt terug bij de eigenaar. Het zou onmogelijk zijn om het monumentale gebouw in goede staat te houden.

Stichting Fondsen Beheer Grote Kerk (SFBGK) en eigenaar Protestantse Gemeente ’s-Gravenhage (PGG) zorgden samen voor de financiering van het groot onderhoud en de renovatie van het eeuwenoude pand in hartje binnenstad, maar kunnen daar geen bijdrage meer aan leveren. De reden dat SGK afziet van een nieuwe overeenkomst. ,,We vinden het ontzettend jammer dat hier na 36 jaar een einde aan komt, maar het is onmogelijk om de eeuwenoude kerk succesvol uit te baten als er geen groot onderhoud en renovatie kan worden verricht’’, verklaart SGK-secretaris Margaret van Nauta Lemke.

De samenwerking eindigt op 31 december 2018. Daarna wordt de SGK opgeheven. De stichting zorgt sinds 1982 voor de exploitatie met als doel het monument in stand te houden. Het geld dat zij met verschillende evenementen ophaalt, ging naar het dagelijks onderhoud van de kerk.

Voortbestaan

Maar wat betekent dit voor het voortbestaan? ,,Het is aan de PGG om te beslissen hoe verder te gaan met de Grote Kerk en de exploitatie’’, aldus Van Nauta Lemke. De PGG laat weten eerst de vrijwilligers te willen informeren, voordat zij reageren.

De gemeente was nog niet op de hoogte, meldt een woordvoerder. ,,Omdat de Grote Kerk een belangrijk, gezichtsbepalend monument is, staat het gemeentebestuur open voor een gesprek met de stichting om te horen wat er aan de hand is.''



D66-raadslid Dennis Groenewold hoopt dat het lukt om een andere exploitant te vinden. ,,Die de toekomst van de kerk en het onderhoud veilig stelt. Het voortbestaan van zulke oude gebouwen is heel belangrijk, ze leren de huidige generaties over het verleden van de stad en onze cultuur.’’

Quote Het voortbe­staan van zulke oude gebouwen is heel belangrijk Dennis Groenewold

Houten kerk

Het historische gebouw is samen met het Binnenhof de oudste van de Haagse binnenstad. Het vermoeden bestaat dat de kerk al in de 13e eeuw bestond, al was dat niet in de huidige vorm, maar in een houten variant.

Stichting Grote Kerk Den Haag kreeg het gebouw in 1981 in handen, nadat het aantal bezoekers van de kerkdiensten na 1950 afnamen. Het grootste doel vanaf toen was het in stand houden van het monument. In 1984 werd de SFBGK opgericht om het geld van de SGK te beheren.