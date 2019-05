Stiekem dansen met Toontje Lager bij Haags bevrijdingsfestival

Lieve Rachel Den Haag werd tot begin jaren tachtig gewekt met 'Wakker worden, Vaderland lezen’

3 mei ‘Bij mij thuis kijk je verongelijkt wanneer je ontdekt dat er drie plakboeken op de mini-boodschappen liggen. ,,Waarom leg je die niet gewoon op dat bureau? Bijna was het kassaatje en de weegschaal in mijn winkeltje geplet", mopper je. Wanneer het dikste boek, met daarop in grote letters VADERLAND, wordt versjouwd, valt het op de grond, en open. ,,Dat ben jij toch op die foto, opa, toen je nog krullen had", klinkt het en je schatert.’ Zo begint Leo van der Velde zijn wekelijkse brief aan kleindochter Rachel (6).