Stiekem naar Sound of Music in dat mooie Euro Cinema

Ik ben nu al aan het kijken of we in december naar een leuke familiefilm kunnen. Met je zusje heb jij al de Boss Baby, de Grote Slijmmovie en wat van die leuke Mees Kees-films gezien. Ook Toy Story 4. Met jou wilde ik eigenlijk ook een keertje naar ET, over dat buitenaardse wezentje; je vader vroeg of ik gek was. Hij heeft gelijk. Te eng. Misschien krijg ik je, als dat mag, nog een keer mee naar The Sound of Music, de originele filmversie over de familie Von Trapp, met Julie Andrews, Christopher Plummer en ‘hun’ kinderschare.



Anders kunnen we die nog wel online huren. Of dat we een keertje naar de gelijknamige musical gaan. Die suikerzoete tranentrekker draaide in mijn jonge jaren 138 weken onafgebroken in Euro Cinema op de Leyweg.