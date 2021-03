Stiekem stemmen voor 17 maart, er schuilt een Maarten van Rossem in ons allemaal

Paniek was er wel even in huize Bral: ons oude vertrouwde stembureau bleek gesloten wegens ‘niet coronaproof’. Wist ik niet, ik heb geen verkiezingskrant in de bus gekregen waarin alle Haagse stembuslocaties schijnen te staan. Ik ben niet de enige die deze krant nooit heeft ontvangen, d’r wordt veel over geklaagd. Burgemeester Van Zanen heeft beloofd dat de krant wordt nabezorgd. Vijgen na Pasen, noemen we dat.