Stiekem werden kinderen gefilmd in kleedhokjes van het zwembad: ‘Mijn zoon leeft nog altijd in angst’

Sluiting Haagse wijkcentra ‘onbe­spreek­baar’: ‘Ze zijn belangrijk en onmisbaar’

Hart voor Den Haag vindt het ‘onbespreekbaar’ dat wijkcentra in Den Haag dicht gaan. De grootste partij in de raad reageert op het nieuws dat wijkcentrum De Schets in Spoorwijk mogelijk zijn deuren moet sluiten omdat de bewoners de hoge lasten niet kunnen betalen. ,,Juist in deze moeilijke tijden zijn buurthuizen zo belangrijk en eigenlijk onmisbaar.’’

12:41