Stijging aantal overvallen, veel minder slachtoffers zakkenrollen in Den Haag

In Den Haag werd fors minder ingebroken: minder in woningen (min 14 procent), minder in garages en schuurtjes (min 23 procent) en er werd minder gestolen uit of vanaf motorvoertuigen (-20 procent). Het aantal aangiftes van zakkenrollen daalde spectaculair: waren er in 2017 nog 1286 gevallen, een jaar later waren dat er nog maar 789, een afname van 39 procent.



Wel steeg, passend bij de landelijke trend, het aantal overvallen. In 2018 waren dat er 48, een jaar eerder nog 42. Ook werden er meer auto's gestolen (plus 11 procent) en werden er meer gevallen van bedreiging gemeld (plus 18 procent).



In geen enkele andere gemeente was met 34 gevallen per 10.000 inwoners de kans om slachtoffer te worden van bedreiging groter.



In Zoetermeer daalde het aantal aangiftes op de tien veelvoorkomende delicten die meetellen voor de Misdaadmeter met 18 procent harder dan de landelijke trend van 12 procent. Daardoor zakt de gemeente op de lijst van onveilige gemeenten: van 55 naar 68. Ook hier namen veel vormen van diefstal fors af. Het aantal inbraken uit schuurtjes halveerde bijna: van 172 gevallen in 2017 naar 93 in 2018. Alleen het aantal gestolen auto's lag er iets hoger dan een jaar eerder.