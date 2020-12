Stijging verwacht van zelfstandige ondernemers zonder werk, Den Haag grijpt in

De toename van het aantal bijstandsaanvragen wordt vooral verwacht van zelfstandige ondernemers die geen werk meer hebben. ,,Het is belangrijk om hierop te anticiperen”, aldus Bert van Alphen, wethouder werk en inkomen. ,,Want hoe vangen we deze mensen op en bieden we hen perspectief én blijven we aandacht houden voor de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt?”