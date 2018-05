Stille strijd over cultuurpaleis: flexvloer komt er niet

Precies op de dag dat het nieuwe Haagse coalitieakkoord gepresenteerd wordt, stuurt het zittende college nog een briefje naar de Haagse gemeenteraad. De boodschap van Spuiforum-wethouder Joris Wijsmuller: dit stadsbestuur gaat in zijn laatste uren aan het roer niet besluiten over zo'n ingrijpende kostenpost bij het meest besproken bouwproject van de stad. ,,Wij hebben niet het mandaat om een besluit te nemen over de beweegbare vloer'', schrijft Wijsmuller.



De discussie over de vloer sleept al een poosje. Een concertvloer die zowel vlak als hellend kan, levert een fikse plus op in de exploitatie van het gebouw, is de gedachte, omdat behalve klassieke concerten dan ook pop-optredens en festivals geprogrammeerd kunnen worden in het cultuurcomplex naast het stadhuis.



In het oorspronkelijke plan is de vloer niet standaard meegenomen, dus de politiek moet bepalen of hiervoor nog eens 2,5 miljoen euro uitgetrokken wordt. En er is haast: de deadline voor het besluit is deze week. De bouw van het Spuiforum vordert immers gestaag en inpassing van de vloer vergt tijd.