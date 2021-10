Stille tocht en protest voor Poolse Pawel (39) die om het leven kwam bij tramdrama in Den Haag

Pawel Bernat (39), de Poolse man die twee weken geleden om het leven kwam bij het tramdrama in de Haagse wijk Ypenburg, wordt vandaag herdacht met een stille tocht door Den Haag. De tocht is niet alleen een eerbetoon aan het slachtoffer, maar ook een protest tegen geweld tegen dak- en thuislozen. Bernat had geen vaste woon- of verblijfplaats.

De groep komt om 16.00 uur samen op Plein 1813, niet ver van de Poolse ambassade. Daarna lopen ze richting het stadhuis van Den Haag. De betoging is georganiseerd door de stichting Samen Onze Solidariteit (SOS), die hulp biedt aan arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa.

Enkele reis

Bernat kwam maandagavond 18 oktober onder een tram terecht bij de halte op de Anthony Fokkersingel. Volgens het OM werd hij door een 15-jarige jongen van het perron geduwd. Hij viel en kwam onder een aanrijdende tram terecht. De Poolse Bernat, zonder vaste verblijfplaats in Nederland, overleed niet veel later aan zijn verwondingen. Hij is daarmee helaas geen uitzondering. Er is een reeks van mensen die naar Den Haag kwamen voor een welvarender bestaan maar voor wie dat een enkele reis zou worden.

Naar schatting zwerven er momenteel zo'n 175 arbeidsmigranten dakloos rond in Den Haag. Recht op een plek in de daklozenopvang hebben ze vaak niet. Ze zijn niet lang genoeg in Nederland of staan niet officieel ingeschreven. Het maakt de Midden- en Oost-Europese arbeiders extra kwetsbaar.

Ze wonen nu vaak in huizen of complexen van het uitzendbureau of de opdrachtgever waar ze voor werken. Raken ze hun baan kwijt, dan staan ze vaak niet veel later op straat. Dan vallen ze voor hulpverlening buiten de boot, omdat ze geen recht hebben op een plek in de reguliere opvang, die ze juist zo hard nodig hebben. Ze proberen zich dan soms tevergeefs staande te houden in een troosteloze situatie.

Om aandacht te vragen voor de problemen waar arbeidsmigranten zonder vaste verplaatsplaats mee kampen protesteren de de deelnemers van de stille tocht vandaag ook tegen geweld tegen dak- en thuislozen.

De politie, ambulance en brandweer kwamen naar de halte toe om eerste hulp te verlenen, maar dat mocht niet meer baten. Bernat overleed korte tijd daarna aan zijn verwondingen.

