Stille tocht in de Schilderswijk als reactie op rellen: ‘Ongeregeldheden zijn verraad’

De zogenoemde alliantie voor Schilderswijk, die bestaat uit bewoners, ondernemers , vrijwilligers en welzijnsorganisaties willen met de protestmars dringend het signaal afgeven dat het genoeg is geweest en dat de rellen moeten stoppen.

Quote

‘Verraad’

,,De alliantie vindt dat de relschoppers gemeenteambtenaren, politie en andere organisaties die zich hebben ingespannen om de wijk meer kracht en uitstraling te geven een mes in de rug steken. Wij hebben de rellen ervaren als een daad van verraad bedoeld om al onze inspanningen te vernietigen”, aldus de organisatie van de protestmars.

Vaillantlaan

Honderden jongeren verzamelden zich vorige week op de Vaillantlaan en Hoefkade en blokkeerden met scooters en auto’s de weg. De sfeer was dreigend. Meerdere jongeren werden later aangehouden, waarbij bleek dat ze van buiten de stad kwamen. Dagenlang bleef het onrustig en werden spullen vernield en auto’s in brand gestoken.