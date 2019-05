Stille tocht moet ‘lief en zacht’ zijn uit respect voor Etsuko

De stille tocht ter nagedachtenis aan de 56-jarige Etsuko moet volgens Toi van Gelder van Behoud Scheveningse Bosjes, Westbroekpark en Waterpartij de mensen binden en helpen bij de verwerking van het misdrijf. ,,We houden deze herdenking uit respect voor deze mevrouw en om de gebeurtenis te verwerken. Alle mensen die hier in de Scheveningse bosjes altijd met veel plezier hun hond uitlaten, beseffen: ‘We hadden allemaal het slachtoffer kunnen zijn’. Zo voelen de mensen dat echt.’’

De Japanse Etsuko liet in het gebied altijd haar twee honden uit. Ze werd 4 mei op het Galgenpad aangevallen en gedood. De ernstig verwarde Thijs H. (27) is kort erna aangehouden voor het misdrijf. Hij wordt ook verdacht van het doden van twee wandelaars op de Brunsummerheide in Limburg.



De stille tocht in Den Haag begint zaterdag om 15.15 uur en begint op de zandvlakte bij de Scheveningse Bosjes, een geliefde losloopplek voor de honden. Van Gelder heeft geen idee hoeveel mensen op de herdenking afkomen en zegt dat de organisatie uitgaat van een groepje betrokken vrouwen die er in hun honden altijd uitlaten. ,,Ze willen anoniem blijven.’’



De Haagse wil zelf ook haar medeleven betonen en hoopt tijdens de tocht op een zachte sfeer. ,,Natuurlijk ga ik ook mee. En ik vind het heel belangrijk dat er tijdens de herdenking een mooie lieve stemming is. Etsuko verdient dat.’'

De herdenking moet volgens haar ook angst weghalen. ,,Ik ben regelmatig op de onheilsplek (waar de vrouw het leven verloor, red.), waar veel mensen bloemen hebben neergelegd. En ik praat er met anderen. ‘Ik loop hier niet meer op mijn gemak’, hoor ik om me heen. Het is een enorme slag. Dat is een belangrijke factor. Dat gevoel moet slijten. De angst moet een beetje zakken zodat mensen weer denken: ‘We kunnen hier best lopen.’’'

De tekst gaat verder onder foto.

Volledig scherm Bloemen op de plek waar een 56-jarige vrouw op gewelddadige wijze om het leven is gekomen. © ANP

‘Nare samenloop’