Stille tocht Schilderswijk initiatief van gemeente? ‘Georganiseerd door de bekende subsidieclubjes, een grote flop’

Brand betekent waarschijn­lijk de doodsteek voor lasergame­be­drijf Wow Zone in de Binckhorst

27 augustus Een brand bij het lasergamebedrijf Wow Zone, donderdagmiddag in de Binckhorst, betekent waarschijnlijk het einde van de speelhal. De eigenaar had het pand aan de Meteoorstraat in de afgelopen weken net weer een beetje opgekalefaterd, nadat het eerder al een paar keer doelwit was geweest van vandalen.